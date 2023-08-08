Мир 08 августа 2023, 18:27 Спикер ВСУ — трансгендер произнесла нацистский лозунг о русских «РВ»: спикер ВСУ Чирилло заявила, что русские не люди Соцсети

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Англоговорящий трансгендер Сара Эштон Чирилло, недавно ставшая официальным лицом ВСУ, повторила нацистский лозунг о русских — заявила, что они «не люди». Об этом написало издание «Русская весна».

Чирилло порассуждала о том, в чем разница между украинцами и русскими, помимо того, что украинцы якобы «сражаются за свободу», а русские — «за тиранию и диктатуру».

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«В том, что мы люди, а они — практически наверняка нет», — пришла к выводу уроженка США.

Сара Эштон Чирилло (раньше — Майкл) прежде сражалась в рядах ВСУ, а после занялась антироссийской пропагандой в медиаполе. О том, что она стала официальным лицом украинских вооруженных сил, сообщили местные издания. Предполагается, что трансгендер займется курированием англоязычного проекта украинской теробороны для жителей Соединенных Штатов и Европы.

В Минобороны Украины, кстати, отрицают то, что Чирилло стала официальным спикером вооруженных сил страны, напомнил «Главный региональный».