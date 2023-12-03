Мир 03 декабря 2023, 22:39 Спикер украинской обороны Наталья Гуменюк покинула свой пост РИА «Новости»

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Наталья Гуменюк покинула пост пресс-секретаря украинских сил обороны «Юг». Об этом сообщили в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны юга Украины», — написали авторы канала.

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В агентстве отметили, что об уходе с должности заявила сама Гуменюк. Она не объяснила причину своего решения, но призналась, что «впереди еще много интересного».

Ранее стало известно, что писатель-фантаст Илларион Павлюк занял место главы пресс-службы Минобороны Украины. До его назначения он работал в Главном управлении разведки оборонного ведомства государства. Однако серьезная должность не мешала Павлюку выпускать остросюжетные романы детективного и фантастического жанров.

До этого на месте представителя украинского Минобороны сидела заместитель министра обороны Анна Маляр. Женщина регулярно выступала по местному ТВ со сводкой о ситуации в зоне конфликта.