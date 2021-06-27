Спикер сената Чехии уличил Земана в безответственности из-за дела Врбетице

Заявления президента Чехии Милоша Земана о нескольких версиях взрывов во Врбетице являются безответственными, считает спикер сената страны Милош Выстрчил. По его словам, поведение Земана стало для него «огромным разочарованием».

Выстрчил подчеркнул, что Земан может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идет о теракте, сообщило РИА «Новости».

Глава сената отметил, что когда в апреле премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек предложили Земану выслать из Чехии 18 российских дипломатов из-за дела Врбетице, тот поддержал высылку.

«А потом он всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной», — возмутился Выстрчил в интервью местному каналу CNN Prima NEWS.

В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрывам на военных складах во Врбетице якобы причастны российские спецслужбы. После этого из Праги были высланы 18 сотрудников посольства РФ. Россия ответила симметрично и отправила домой 20 сотрудников чешской дипмиссии.

В Кремле заявили, что обвинения Чехии являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы и наносят вред отношениям двух стран. После Чехию включили в список недружественных России стран. Вместе с ней в него попали США.