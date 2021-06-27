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    27 июня 2021, 20:14

    Спикер сената Чехии уличил Земана в безответственности из-за дела Врбетице

    Ольга Назаркина

    Заявления президента Чехии Милоша Земана о нескольких версиях взрывов во Врбетице являются безответственными, считает спикер сената страны Милош Выстрчил. По его словам, поведение Земана стало для него «огромным разочарованием».

    Спикер сената Чехии уличил Земана в безответственности из-за дела Врбетице

    Выстрчил подчеркнул, что Земан может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идет о теракте, сообщило РИА «Новости».

    Глава сената отметил, что когда в апреле премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек предложили Земану выслать из Чехии 18 российских дипломатов из-за дела Врбетице, тот поддержал высылку.

    «А потом он всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной», — возмутился Выстрчил в интервью местному каналу CNN Prima NEWS.

    В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрывам на военных складах во Врбетице якобы причастны российские спецслужбы. После этого из Праги были высланы 18 сотрудников посольства РФ. Россия ответила симметрично и отправила домой 20 сотрудников чешской дипмиссии.

    В Кремле заявили, что обвинения Чехии являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы и наносят вред отношениям двух стран. После Чехию включили в список недружественных России стран. Вместе с ней в него попали США.