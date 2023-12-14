Мир 14 декабря 2023, 14:54 Спикер Рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры Спикер Рады Стефанчук цитатой Бандеры объяснил стремление Украины в ЕС РИА «Новости»

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обосновал право своей страны вступить в Евросоюз цитатой пособника нацистов Степана Бандеры. Свое обращение Стефанчук опубликовал в Facebook*.

Он утверждал, что Украина готова к членству в союзе — она приняла все необходимые законы и провела реформы. Затем депутат использовал переиначенное выражение Бандеры об украинском национализме.

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«Никто не имеет права остановить идею, время которой пришло», — произнес Стефанчук.

Ранее стало известно, что украинское руководство пытается «перевоспитать» российских военнопленных с помощью пропаганды. Их будят гимном Украины, водят по аллее с портретами Бандеры, заставляют слушать лекции по истории.

Украина может оказаться в числе новых членов ЕС к 2030 году. Но для этого стране нужно бороться с коррупцией, проводить реформы и соблюдать юридические правила, отметили в Евросовете.

* Соцсеть Facebook принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.