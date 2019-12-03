Спикер Рады исключил существование на Украине малых народов

Слова о развале Украины из-за национализма не дают покоя политикам страны. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что больших и малых народов в государстве нет.

Свою позицию о высказывании председателя ГД РФ Вячеслава Володина украинский парламентарий озвучил на согласительном совете Рады. Запись заседания опубликована на YouTube.

«Хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. <…> Есть украинский народ», — сказал Разумков. Он добавил, что хотя речь и идет о многонациональности, это «единый народ, единая страна».

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По словам спикера, мечтать о том, что отделятся «еще какие-то территории», бесполезно. В Раде, заметил парламентарий, приложат максимум усилий, чтобы объединить украинское общество вокруг лидеров. Процесс Разумков назвал сложным, однако требующим внимания всех жителей станы.

«Сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом», — заключил он.

Вячеслав Володин ранее прокомментировал действия киевской делегации на форуме ООН в Женеве. Она сорвала выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека — представителя крымских татар. Председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул, что Украина подобными действиями показывает свою нетерпимость к малым народам. В итоге такое отношение может привести к тому, что из состава государства выйдут ряд регионов.