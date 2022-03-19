Спикер Рады допустил изменение Конституции Украины по вопросу НАТО

Украинские власти могут внести изменения в Конституцию по вопросу желания стары вступить в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам спикера Рады, путь к евро-атлантической интеграции уже прописан в украинской Конституции. Он отметил, что уровень легитимации этого направления является довольно высоким.

«Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить конституции, или будет менять ее в этой части», — сказал Стефанчук в эфире телеканала «Украина-24».

Он добавил, что для Украины является важным получение гарантий безопасности по итогам переговоров.

«Мы будем ожидать того, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению», — заключил спикер Верховной рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не сможет стать членом Североатлантического альянса. По его словам, этот факт необходимо признать. Он подчеркнул, что Украине нужны новые форматы взаимодействия с другими странами.