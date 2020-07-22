Спикер Пелоси назвала COVID-19 «вирусом Трампа»

Коснувшись последнего выступления президента США Дональда Трампа, Пелоси заявила, что, «отметив необходимость ношения масок», президент уже «признал допущенные ошибки».

Спикер обвинила Трампа в бездействии, которое, по ее словам, стоило жизни многим американцам.

«На самом деле очевидно, что это вирус Трампа», — заявила Пелоси.