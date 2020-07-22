Спикер Пелоси назвала COVID-19 «вирусом Трампа»
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, назвала коронавирусную инфекцию COVID-19 «вирусом Трампа» и обвинила американского президента в бездействии во время пандемии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежный телеканал.
Коснувшись последнего выступления президента США Дональда Трампа, Пелоси заявила, что, «отметив необходимость ношения масок», президент уже «признал допущенные ошибки».
Спикер обвинила Трампа в бездействии, которое, по ее словам, стоило жизни многим американцам.
«На самом деле очевидно, что это вирус Трампа», — заявила Пелоси.