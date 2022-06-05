Спикер парламента Венгрии усомнился в психической адекватности Зеленского

Неадекватная манера поведения президента Владимира Зеленского на международной арене указывает, что у него есть психические проблемы. Об этом в интервью телеканалу HirTV заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Общаться с мировыми лидерами в таком тоне, как это делает глава бывшей советской республики недопустимо и по меньшей мере странно, отметил Кевер.

«Не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против канцлера Германии», — пояснил венгерский парламентарий.

Те, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просят о ней, настаивают, но никогда не требуют и не опускаются до угроз. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят заполучить в друзья.

«Это уже какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что можно сделать», — отметил Кевер.

Оскорбление украинскими политиками западных лидеров приведет к тому, что Украина останется без союзников. Пример с Зеленского берет посол Украины в ФРГ Мельник, называя канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой».