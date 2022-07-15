Спикер парламента Шри-Ланки сообщил об уходе президента в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку, официальное заявление об этом получено властями. Такое заявление сделал спикер парламента страны Махинда Япа Абеивардена.

«Готабая Раджапакса официально ушел с поста с 14 июля 2022 года», — сказал спикер, его процитировал ланкийский новостной портал News First.

Абеивардена показал заявление об уходе с поста главы государства, которое подписал Раджапакса. Документ получен из Сингапура через посольство Шри-Ланки.

Абеивардена добавил, что в соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки президент может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им заявление об отставке.

«С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», — подчеркнул парламентарий.

До этого момент обязанности главы государства будет исполнять премьер-министр.

Социально-политическая ситуация на Шри-Ланке обострилась в начале июля. Люди высказали свое недовольство ухудшение уровня жизни из-за экономического кризиса.Протестующие 9 июля захватили резиденции президента и премьера Ранила Викрамасингхе. Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков.

Чуть позже власти вынуждены были объявить в стране чрезвычайное положение. Президент Раджапакса покинул Шри-Ланку.