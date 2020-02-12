Спикер парламента Сербии: Белград никогда не введет санкции против России

Гойкович отметила, что между странами «самые близкие двусторонние отношения».

«Мы гордимся тем, что мы никогда не вводили, и не будем вводить санкции против Российской Федерации», — подчеркнула она и добавила, что Белград может продвигать собственную политику, не зависящую от Запада.

Володин обратил внимание, что развитие отношений государств поддерживается со стороны их глав — президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Гойкович добавила, что Сербия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией, особенно в сфере энергетики.

Политик также поддержала призыв Володина защитить историческую память о Второй мировой войне. Ранее председатель Госдумы заявил, что нельзя допустить, чтобы «оскорбляли тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма». Он подчеркнул, что попытки «слабых и лживых политиков» переписать историю оскорбляют Россию больше санкций.

Володин назвал сербский и российский народы братскими, у которых «много общего в истории, культуре, религии».