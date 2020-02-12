    12 февраля 2020, 14:14

    Спикер парламента Сербии: Белград никогда не введет санкции против России

    Ирина Нагайникова

    Спикер сербского парламента Майя Гойкович на встрече с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным заявила, что Сербия никогда не введет антироссийские санкции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Гойкович отметила, что между странами «самые близкие двусторонние отношения».

    «Мы гордимся тем, что мы никогда не вводили, и не будем вводить санкции против Российской Федерации», — подчеркнула она и добавила, что Белград может продвигать собственную политику, не зависящую от Запада.

    Володин обратил внимание, что развитие отношений государств поддерживается со стороны их глав — президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

    Гойкович добавила, что Сербия заинтересована в экономическом сотрудничестве с Россией, особенно в сфере энергетики.

    Политик также поддержала призыв Володина защитить историческую память о Второй мировой войне. Ранее председатель Госдумы заявил, что нельзя допустить, чтобы «оскорбляли тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма». Он подчеркнул, что попытки «слабых и лживых политиков» переписать историю оскорбляют Россию больше санкций.

    Володин назвал сербский и российский народы братскими, у которых «много общего в истории, культуре, религии».