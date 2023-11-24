Мир 24 ноября 2023, 10:46 Спикер парламента Ливии запланировал встречу с Эрдоганом Спикер парламента Ливии заявил о планах встретиться с Эрдоганом до конца года Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

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Спикер палаты представителей Ливии Агила Салех намеревается встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до наступления 2024 года. Об этом председатель ливийского парламента сообщил в интервью РИА «Новости».

Салех отметил, что отношения между восточной частью его страны и Турцией значительно улучшились. По словам спикера палаты представителей, он уже был в Анкаре, где встретился с представителями турецкого парламента, а также с Эрдоганом.

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Парламент Турции прислал Салеху приглашение вновь посетить республику. Спикер парламента Ливии сообщил, что даты визита пока не определили, но поездка должна состояться в ближайшее время.

«Есть вероятность, что я посещу Турцию и мы встретимся с президентом в течение следующих двух недель до конца этого года», — уточнил Салех.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Москве переговоры с советником по нацбезопасности Правительства национального единства Ливии Ибрагимом Бушнафом. Участники встречи обсудили взаимодействие России и Ливии по линии Советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб.