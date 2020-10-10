Спикер парламента Киргизии подал в отставку прямо перед заседанием

Спикер парламента Киргизии Абдылдаев подал в отставку. Он написал заявление перед заседанием, на котором должны обсуждать кандидатуру нового премьера страны.

«Я благодарю всех вас за оказанное мне доверие, но я решил уйти в отставку», — заявил спикер парламента. Его слова приводит РИА «Новости».

Теперь обязанности спикера парламента будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров.

Также в Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. В его резиденцию прибыл спецназ.

10 октября действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об увольнении с должности секретаря Совбеза Дамира Сагынбаева. Кроме того, глава государства ввел в Бишкеке режим ЧП, призвал ввести в город войска и объявил об отставке правительства.

Протесты и беспорядки в Киргизии начались после выборов в парламент. Оппозиция не согласилась с результатами голосования и заявила, что на участках были зафиксированы многочисленные нарушения. При этом независимые наблюдатели говорили о том, что все прошло законно и без нареканий.

Протестующие за пару дней захватили несколько административных зданий в Бишкеке и освободили из заключения бывших высокопоставленных чиновников, в том числе и экс-президента Атамбаева.