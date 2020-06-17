Спикер нижней палаты парламента Казахстана заразился коронавирусом
Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса парламента Казахстана, заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. После встречи с министром здравоохранения Елжаном Биртановым спикер прошел очередной тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Однако диагноз поставлен как бессимптомный. Нигматулин решил уйти на самоизоляцию, сейчас он продолжает работать дистанционно. Ближайшее заседание проведет его заместитель.