Спикер парламента Грузии отказался ехать в Бучу

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что не станет посещать город Буча в Киевской области из-за разногласий с властями страны. Об этом написал РЕН ТВ.

Папуашвили обратил внимание, что властям Украины следует полностью понимать поддержку, которую грузинская сторона оказывает стране.

«Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства. На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным», — подчеркнул политик.

На прошлой неделе власти Украины и мировые СМИ распространили фото- и видеозаписи, снятые в Буче и якобы являющиеся свидетельством массовых убийств мирного населения. При этом Запад попытался обвинить в причастности к произошедшему российскую сторону. В Министерстве обороны РФ заявили, что все материалы о мнимых преступлениях российских военнослужащих в городе являются «очередной провокацией».