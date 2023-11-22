Мир 22 ноября 2023, 13:38 Спикер парламента Армении отказался ехать на заседание ОДКБ в декабре Спикер парламента Армении не поедет в декабре на заседание ОДКБ РИА «Новости»

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Спикер парламента Армении Ален Симонян решил не ехать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который должен состояться в декабре. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В нынешней ситуации мое участие неуместно», — сказал он.

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Симонян уточнил, что уже сообщил о своем решении коллегам.

По его словам, ОДКБ не выполняет обязательства перед Арменией. Но отношения государства с Организации договора о коллективной безопасности не заморожены. Власти страны не приняла решение о выходе из ОДКБ, резюмировал политик.

Армения призвали партнеров по организации снять с повестки заседания документ о помощи стране. По словам генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, власти страны не заинтересовались предложениями членов Совета коллективной безопасности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Армению от попытки «усидеть на двух стульях». Она отметила, что государство пытается получить выгоду от участия в ЕАЭС. При этом власти Армении недружественно действуют против России.