Мир 22 декабря 2023, 14:13 Спикер парламента Армении назвал Россию союзницей Спикер армянского парламента призвал Россию выполнять обязательства РИА «Новости»

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Армения и Россия заключили союзническое соглашение. Учитывая этот факт, российская сторона должна выполнять свои обязательства, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Его слова привело РИА «Новости».

«Россия — государство-союзник, и мы работаем над тем, чтобы союзник начал в какой-то момент выполнять свои обязательства», — сказал Симонян.

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По его мнению, в республике нет антироссийских настроений. Симонян подчеркнул, что армянский и русский народы дружественные. При этом Армения не поддерживает некоторые шаги России, подытожил он.

Накануне Комиссия по телевидению и радио Армении на месяц приостановила лицензию вещателя радио «Sputnik Армения».

Охлаждение российско-армянских отношений произошло после ратификации Ереваном Римского статута МУС. В МИД России сочли это недружественным шагом. Армянские власти убеждали Москву, что это решение не направлено против России.