Мир 18 января 2024, 07:59 Спикер Палаты представителей Джонсон призвал обеспечить безопасность границы США CNN: в Палате представителей США призвали обеспечить безопасность границы РИА «Новости»

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На границе США сложилась непростая ситуация, поэтому любой законопроект, не включающий средства на обеспечение ее безопасности, неприемлем для Палаты представителей Конгресса США. Такое мнение выразил спикер палаты Майк Джонсон в интервью CNN.

«Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции], неприемлем для Палаты представителей», — заметил американский парламентарий.

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По его словам, текущая ситуация на границе — это кризис для США. До 70% людей, которые пересекают границу, являются мужчинами до 40 лет. На фоне этой проблемы, подчеркнул Майк Джонсон, представители Демократической и Республиканской партий должны объединиться.

Ранее администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в 2024 году на оказание помощи Израилю и Украине. Однако вопрос так и не согласовали.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае переизбрания «запечатает» границу с Мексикой.