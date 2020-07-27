Спикер Конгресса США назвала Трампа «мистером Сделай Еще Хуже»
Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США, негативно высказалась о мерах лидера страны Дональда Трампа против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
В Конгрессе США Трампа назвали «мистером Сделай Еще Хуже», написал сайт «Русская планета». Пелоси подчеркнула, что изначально президент не обращал внимание на большое количество зараженных людей. Именно это и ухудшило ситуацию с коронавирусом в США, полагает Пелоси.