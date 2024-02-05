Мир 05 февраля 2024, 07:56 Спикер Конгресса США набросился с критикой на законопроект о помощи Украине и Израилю Спикер Конгресса США Джонсон: законопроект о помощи Украине провалится olodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Предложенный сенатом законопроект, в рамках которого Белый дом выделит деньги на охрану своих границ, а также направит Украине и Израилю пакет помощи, провалится. Об этом заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети X.

Он отметил, что проект закона оказался провальным, так как он не сможет изменить ситуацию на мексиканской границе. По словам Джонсона, в рамках законопроекта предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов. Из них на защиту границ направят только 20,2 миллиарда долларов.

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«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали», — добавил спикер палаты представителей.

Джонсон подчеркнул, что инициатива не сможет существенно повлиять на ситуацию, «которую создал президент».

«Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он будет мертв по прибытии», — заключил он.

Ранее Сенат США предложил также выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В новом законопроекте предлагается потратить на эти цели 2,58 миллиарда долларов.