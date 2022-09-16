Спикер Госдумы обвинил президента Польши в реабилитации фашизма | 360°

Мир 16 сентября 2022, 08:33 Поделиться Telegram

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Viber Спикер Госдумы обвинил президента Польши в реабилитации фашизма Спикер Госдумы Володин призвал наказать президента Польши Дуду за реабилитацию фашизма РИА «Новости»

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Требование президента Польши Анджея Дуды к России возместить ущерб за Вторую мировую войну является реабилитацией фашизма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал в своем Telegram-канале привлечь его к уголовной ответственности.

Он напомнил, что освобождение мира от нацизма далось Советскому Союзу ценой жизни 27 миллионов граждан, и Польша как государство существует благодаря ему. Поляков, белорусов, русских отправляли на тяжелые работы в лагеря, а в январе 1945 года жители Варшавы встречали советских солдат с цветами и плакали от счастья. При этом россияне, несмотря на голод, помогали полякам продуктами.

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«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — написал Вячеслав Володин.

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За такие высказывания в России отправляют под суд. Спикер Госдумы обратился к надзорным органам. Он призвал их проанализировать заявление Анджея Дуды и привлечь его к уголовной ответственности.

Польша потребовала у Германии выплаты репараций. В интервью изданию Wprost Анджей Дуда заявил, что не только немецкие, но и российские власти должны возместить ущерб, так как Россия «присоединилась» к войне.

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