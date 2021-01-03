Спикер эстонского парламента захотел присоединить часть Ленинградской области

По этому соглашению к Эстонии относится часть территории современной Ленинградской области. Политик напомнил, что по договору РСФСР «признала независимость и неприкосновенность Эстонии».

«Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня», — уверен Пыллуаас.

В прошлогоднем поздравлении Пыллуаас говорил, что эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с РФ, подписанный в 2014 году. МИД и президент Эстонии отмечали, что у страны нет территориальных претензий к России.

По Тартускому договору республике должны были перейти правобережье реки Нарва и Печерский район Псковской области (Эстонская Ингерманландия). Сейчас эта территория входит в Кингисеппский район Ленинградской области.