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    03 января 2021, 00:09

    Спикер эстонского парламента захотел присоединить часть Ленинградской области

    Кирилл Фролов

    Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил в новогоднем поздравлении о территориальных претензиях к России. По его словам, Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать, сообщила национальная телерадиовещательная компания республики.
    Спикер эстонского парламента захотел присоединить часть Ленинградской области

    По этому соглашению к Эстонии относится часть территории современной Ленинградской области. Политик напомнил, что по договору РСФСР «признала независимость и неприкосновенность Эстонии».

    «Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня», — уверен Пыллуаас.

    В прошлогоднем поздравлении Пыллуаас говорил, что эстонский парламент не будет ратифицировать договор о границе с РФ, подписанный в 2014 году. МИД и президент Эстонии отмечали, что у страны нет территориальных претензий к России.

    По Тартускому договору республике должны были перейти правобережье реки Нарва и Печерский район Псковской области (Эстонская Ингерманландия). Сейчас эта территория входит в Кингисеппский район Ленинградской области.