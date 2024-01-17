Мир 17 января 2024, 13:31 Спихнули на Европу. Военный эксперт указал на отстраненность США от Украины Эксперт Леонков: США отошли от поддержки Украины, отдав ее на откуп Европе U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Объявленные Евросоюзом и Великобританией пакеты военной помощи Украине свидетельствуют о том, что США начали уходить в сторону от поддержки киевского режима. Об этом РИА «Новости» сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«США полностью начали спихивать на Европу военную поддержку Украины. Они еще в прошлом году приняли это решение, теперь Штаты обратят основное внимание на Ближний Восток», — заявил он.

Реклама

Леонков отметил, что европейские государства в настоящее время не смогут отказаться от такого бремени, потому что в них у руля стоит в основном проамериканское правительство.

«США осознали бесперспективность украинского конфликта и втянули в него Европу, которая в НАТО занимает зависимую от Штатов позицию. Таким образом они хотят избежать имиджевых потерь, чтобы бремя неудач легло только на европейских партнеров», — добавил военный эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна выделит Украине несколько сотен бомб, порядка 40 ракет SCALP и гаубицы Ceaser.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «360» отмечал, что помощь киевскому режиму от Европы начала носить индивидуальный характер.