Spiegel доказал обещания стран Запада о нерасширение НАТО на восток

Западные страны еще в 1991 году назвали расширение НАТО на восток неприемлемым. Об этом сказано в документе, который нашли в Национальном архиве Великобритании, сообщило издание Spiegel.

По информации журнала, раньше найденный документ находился под грифом «секретно». Бумагу нашел профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В ней говорилось о встрече министров иностранных дел Великобритании, США, Франции и Германии в марте 1991 года. Тогда представители стран согласились, что расширение НАТО на восток является неприемлемым.

«Нужны новые идеи о том, как обеспечить безопасность Центральной и Восточной Европы. <…> Мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше реки Эльбы. Таким образом, мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим странам», — сказал представлявший на встрече Германию Юрген Хробог.

Как уточнило издание, в своем заявлении он очевидно перепутал Эльбу с Одером. В документе привели и комментарий представителя США Раймонда Зейтца. Американец подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально.