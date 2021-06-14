Spice Girls выпустят новый трек спустя 14 лет перерыва

Британская группа Spice Girls впервые с 2007 года выпустит новую песню. Бывшие и действующие участницы соберутся вместе в честь 25-летия группы и впервые за 14 лет запишут новый трек под названием Feed Your Lovе. Об этом сообщило Daily Mail.

Несмотря на это, назвать композицию новой нельзя — ее отрывок оказался в Сети еще в 2016 году. Однако сейчас группа планирует официальный релиз трека. Кроме того, в его записи впервые будет участвовать известный дизайнер Виктория Бекхем, которая когда-то начинала свою карьеру с этой группы.

Трек опубликуют в честь 25-летия песни Wannabe, который прославил группу. Feed Your Love можно будет услышать 9 июля. Балладу исполнят Джери Хорнер, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм.

Spice Girls была основана в 1994 году и быстро обрела популярность и любовь фанатов. Коллектив просуществовал около 10 лет, после чего распался. Группа воссоединилась в 2018 году — в нее вернулись все участницы, кроме Бекхем. В 2019 году Spice Girls оправились в гастрольный тур. Они дали 13 концертов, заработав 4,5 миллиона фунтов.