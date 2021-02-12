Спецтюрьму Гуантанамо закроют

В США решили закрыть спецтюрьму Гуантанамо. Администрация президента Джо Байдена уже начала соответствующие процедуры. Документ по ликвидации могут подписать в ближайшие месяцы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что закрытие Гуантанамо к моменту окончания президентского срока Байдена является целью американских властей. Ее слова привело агентство Reuters.

«Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса», — добавила Псаки. Сейчас в тюрьме идет проверка.

Спецтюрьма находится в кубинском заливе Гуантанамо и на 15 километров удалена от одноименного города. В 90-х на ее территории располагался фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, которые пытались попасть в США.

После трактов 11 сентября 2001 года американские власти решили превратить учреждение в спецтюрьму для особо опасных преступников.

Закрыть тюрьму хотел еще Барак Обама, но Дональд Трамп остановил процесс, заняв президентский пост. В настоящее время в ней находятся около 40 заключенных, большинство из которых содержатся под стражей почти два десятилетия без предъявления обвинений и суда.