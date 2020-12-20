Спецтехнику стянули к резиденции Лукашенко в Минске

К рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули большое количество милицейской спецтехники. Это сделали в ожидании акции протеста, которую анонсировала оппозиция.

Об этом сообщило РИА «Новости». Ранее в Telegram-каналах оппозиции появились призывы к протестующим выйти 20 декабря на несанкционированное массовое мероприятие. Речь шла о так называемом «марше народного трибунала».

Утром 20 декабря возле стелы «Минск — город-герой» и рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко на проспекте Победителей собрались множество правоохранителей. Там дежурят сотрудники ГАИ, а также стоят десятки автозаков, машин с колючей проволокой, микроавтобусов для транспортировки силовиков и бронетранспортеров с комплексом «Рубеж».

Правоохранители дежурят не только на проспекте победителей, но и возле стелы «Минск — город-герой». Агентство отметило, что военные грузовики и машины с колючей проволокой видели с обратной стороны музея Великой Отечественной войны, который расположен рядом.

Металлические заграждения установлены и в центре Минска — на Октябрьской площади и площади Независимости, сейчас там спокойная обстановка. 20 декабря в Минске пройдет также акция в поддержку действующего главы республики — жители столицы организовали велопробег.