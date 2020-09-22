Спецсоветник президента США прибыл в Белград
Специальный советник американского лидера Ричард Гренел прилетел в Белград на два дня. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на агентство RTS.
В аэропорту Белграда «Никола Тесла» делегацию встретили премьер-министр Анна Брнабич и посол США в Сербии Энтони Годфри. Они планируют подписать Совместное заявление и рассказать об этом СМИ.
Кроме того, пройдут встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Сербии и несколькими министерствами.