Мир 19 января 2024, 18:52 Спецслужбы Запада назвали сроки завершения украинского конфликта CNN: украинский конфликт может продлиться от двух до пяти лет РИА «Новости»

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Сотрудники спецслужб США и других западных стран заявили, что конфликт на Украине может продлиться от двух от пяти лет. Об этом сообщил телеканал CNN, не называя имен своих собеседников.

Источники, знакомые с данными разведки, предположили, что боевые действия продлятся минимум два года. Другие не исключили, что они затянутся на более длительный срок.

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Несмотря на такие оценки, телеканал не учел общую «усталость» Запада от Украины. Об этом говорил президент Литвы Гитанас Науседа. При этом он указывал на беспокойство стран восточного фланга НАТО из-за победы России, которая, по его мнению, в дальнейшем может угрожать Прибалтике.

Об усталости США и Западной Европы от украинцев заявляли и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что налогоплательщики задают вопросы правительству своих стран о судьбе денег, направленных в пользу Украины.