Спецслужбы задержали секретаря президента Болгарии о вопросам антикоррупции

Болгарские спецслужбы задержали на сутки секретаря президента страны по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова.

В настоящий момент уже проведен обыск в его кабинете. Политика лишили доступа к секретным данным. Главный прокурор государства Иван Гешев сообщил, что Узунов подозревается в злоупотреблении своим служебным положением, сообщил сайт RT.

По данным СМИ, помимо Узунова был задержан советник президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушев. Он также лишен доступа к секретной информации.