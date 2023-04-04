Мир 04 апреля 2023, 13:59 Спецслужбы Украины оказались замешаны в подготовке взрыва генконсульства России в Гродно — СМИ ОНТ: спецслужбы Украины замешаны в подготовке взрыва генконсульства России в Гродно piqsels

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Сотрудник украинских спецслужб контролировал действия граждан Белоруссии и РФ, которые должны были взорвать российское генконсульство в Гродно. Об этом сообщил телеканал ОНТ в Telegram.

«Граждане Беларуси и России под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали теракты в Гродно. Целью были сразу несколько объектов, в том числе и Генконсульство России», — сказано в сообщении.

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Телеканал, ссылаясь на данных российских и белорусских спецслужб, заявил, что за всей операцией стоял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум. Именно он вербовал агентов. Розум перед своим задержанием сумел завербовать по крайней мере двух человек.

Уточняется, что одним из завербованных был россиянин Алексей Куликов. По данным телеканала, он год назад покинул РФ, убежав от призыва.