Мир 09 марта 2023, 23:10 Спецслужбы Украины хотели терактом в Тирасполе дискредитировать военных России — прокурор ПМР Прокурор ПМР Гурецкий: спецслужбы Украины пытаются дискредитировать российских военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Теракт в Тирасполе готовили с целью дискредитации России и российских миротворцев, находящихся в стране, заявил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. В интервью телеканалу «Первый Приднестровкий» он рассказал, что на это ориентированы украинские спецслужбы.

«Спецслужбы Украины сориентированы на то, чтобы любым способом дискредитировать подразделения российской армии», — рассказал Гурецкий.

Реклама

По словам прокурора, Украина интересуется находящейся на территории республики оперативной группировкой ВС России. Военные официально находятся в ПМР с миротворческой миссией, а также охраняют склады с советскими боеприпасами в селе Колбасна. Гурецкий добавил, что злоумышленники готовили в Тирасполе крупный теракт — силовики сделали такой вывод, изучив состав обнаруженного взрывного устройства.

Реклама

Если бы взрыв предотвратить не удалось, радиус поражения составил бы 400 метров, сообщили «Известия». Глава МИД республики Виталий Игнатьев рассказал изданию, что власти потребуют от Украины разъяснений в связи с готовившимся терактом.

О предотвращении преступления стало известно 9 марта. По данным силовиков, организацией теракта занимались шесть человек, связанных с СБУ.