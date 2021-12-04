Спецслужбы Турции обезвредили бомбу перед митингом Эрдогана

Самодельное взрывное устройство под полицейским автомобилем обнаружили спецслужбы Турции в городе Сиирт. В ближайшее время туда должен был приехать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган для участия в митинге. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

По данным издания, взрывное устройство успели обезвредить за несколько минут до приезда Эрдогана. Неизвестные разместили его под автомобиль полиции в районе отделения внутренних войск, куда турецкий лидер планировал приехать.

После обнаружения самодельной бомбы саперы провели ее детонацию. На место выехали следователи, которые начали сканировать отпечатки пальцы, чтобы найти организаторов теракта.

Заместитель главы правящей партии справедливости и развития Турции Хамза Даг заявил, что целью террористов был именно Эрдоган. По его словам, есть силы, которые пытаются разрушить так тяжело достигнутый мир.