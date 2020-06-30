Спецслужбы США не определились с решением о «сговоре» России и талибов

Американские спецслужбы не смогли прийти к единому мнению на счет сообщений о том, что российские власти предлагали вознаграждение афганским талибам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани, пишет РИА «Новости».

«В разведывательном сообществе (США — прим. ред.) нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле, есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений», — рассказала Макинани.

Она добавила, что достоверность обвинений сейчас проверяется. По ее словам, никто еще не сообщал эту информацию главе США.

Она отметила, что данные сообщат президенту тогда, когда разведка США будет иметь четкую позицию по этому вопросу.

На днях западные СМИ опубликовали статью, в которой говорится, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. Американская разведка признала информацию о сговоре России с талибами не заслуживающей доверия.