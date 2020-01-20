Спецслужбы США утаивают документы по Украине от Конгресса. Но эта информация все равно не «потопит» Трампа

Источник фото: flickr.com/Mike Mozart

«Конечно, многие вещи могут совершать под прикрытием обеспечения безопасности страны. Так что слова Шиффа могут быть правдой. Но в то же время он известный лжец, поэтому его заявления не должны восприниматься слишком серьезно, если только они не подтверждены чем-то большим», — заявил Корыбко.

Если председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей прав, то спецслужбы либо действительно исходят из соображений безопасности страны, либо решили вступить в политическую игру и не дать оппонентам Трампа лишние аргументы для манипуляции во время процесса импичмента. При этом политолог отметил, что никогда не верил в реальность отстранения действующего главы Вашингтона от власти таким способом.

С самого начала импичмент Трампа был совершенно политизированным процессом. Что касается сокрытия информации… Я не могу представить, как это могло бы ему помочь, именно поэтому я сомневаюсь в достоверности слов Шиффа Эндрю Корыбко политолог.

Адам Шифф — один из семи обвинителей, которые будут представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В эфире телекомпании ABC он заявил, что «разведывательное сообщество начинает придерживать и не передавать Конгрессу документы по Украине».

«Агентство национальной безопасности (АНБ) в особенности придерживает документы, которые потенциально имеют отношение к нашим обязанностям осуществлять надзор по теме Украины… Имеются признаки того, что ЦРУ следует тем же трагическим курсом», — сообщил Шифф.

По его мнению, происходит это из-за давления со стороны администрации президента, ведь среди «утаиваемых» могут быть и связанные с отстранением Трампа от власти сведения.

В сентябре Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом стал телефонный разговор между главой Штатов и лидером Украины. Якобы во время диалога политики упоминали украинскую Burisma Holdings и Трамп попросил Владимира Зеленского возобновить расследование о коррупции в отношении компании. В ней, к слову, работал Хантер Байден — сын противника действующего президента Джо Байдена.

Теперь уже Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Для отстранения главы государства от власти необходима поддержка не менее двух третей сенаторов. Однако этот вариант маловероятен, так как большинство в Сенате принадлежит сторонникам Трампа.