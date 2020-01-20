Спецслужбы США утаивают документы по Украине от Конгресса. Но эта информация все равно не «потопит» Трампа
«Конечно, многие вещи могут совершать под прикрытием обеспечения безопасности страны. Так что слова Шиффа могут быть правдой. Но в то же время он известный лжец, поэтому его заявления не должны восприниматься слишком серьезно, если только они не подтверждены чем-то большим», — заявил Корыбко.
Если председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей прав, то спецслужбы либо действительно исходят из соображений безопасности страны, либо решили вступить в политическую игру и не дать оппонентам Трампа лишние аргументы для манипуляции во время процесса импичмента. При этом политолог отметил, что никогда не верил в реальность отстранения действующего главы Вашингтона от власти таким способом.
С самого начала импичмент Трампа был совершенно политизированным процессом. Что касается сокрытия информации… Я не могу представить, как это могло бы ему помочь, именно поэтому я сомневаюсь в достоверности слов ШиффаЭндрю Корыбкополитолог.
Адам Шифф — один из семи обвинителей, которые будут представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В эфире телекомпании ABC он заявил, что «разведывательное сообщество начинает придерживать и не передавать Конгрессу документы по Украине».
«Агентство национальной безопасности (АНБ) в особенности придерживает документы, которые потенциально имеют отношение к нашим обязанностям осуществлять надзор по теме Украины… Имеются признаки того, что ЦРУ следует тем же трагическим курсом», — сообщил Шифф.
По его мнению, происходит это из-за давления со стороны администрации президента, ведь среди «утаиваемых» могут быть и связанные с отстранением Трампа от власти сведения.
В сентябре Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента. Поводом стал телефонный разговор между главой Штатов и лидером Украины. Якобы во время диалога политики упоминали украинскую Burisma Holdings и Трамп попросил Владимира Зеленского возобновить расследование о коррупции в отношении компании. В ней, к слову, работал Хантер Байден — сын противника действующего президента Джо Байдена.
Теперь уже Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Для отстранения главы государства от власти необходима поддержка не менее двух третей сенаторов. Однако этот вариант маловероятен, так как большинство в Сенате принадлежит сторонникам Трампа.