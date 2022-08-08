Борьба с террористической организацией «Аль-Каида»* и другими экстремистскими группировками останется одной из основных задач ЦРУ и других спецслужб, но в ближайшее время главным приоритетом останется противостояние Китаю. Об этом сообщило Associated Press, сославшись на собственные источники.

По информации агентства, о первом приоритете разведки заявил на закрытой встрече «человек номер два» в структуре ЦРУ Дэвид Коэн. Издание также рассказало о «тихом повороте» в американских спецслужбах: сотни служащих переводят на должности связанные с темой Китая. К этому спецслужбы подтолкнул Конгресс США, уточнили источники Associated Press.

«Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай <…>. [Террористы] не разрушат американский образ жизни так, как это может сделать Китай», — отметил в беседе с агентством конгрессмен Джейсон Кроу, работающий в комитетах Палаты представителей по разведке и вооруженным силам.

В агентстве добавили, что Конгресс желает получать больше информации о развитии современных технологий в Китае на фоне роста его «политических и экономических амбиций».

* «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.