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    08 августа 2022, 13:51

    Спецслужбы США стали уделять Китаю больше внимания, чем терроризму — СМИ

    Associated Press: спецслужбы США стали уделять Китаю больше внимания, чем терроризму

    Оксана Кириллова

    Борьба с террористической организацией «Аль-Каида»* и другими экстремистскими группировками останется одной из основных задач ЦРУ и других спецслужб, но в ближайшее время главным приоритетом останется противостояние Китаю. Об этом сообщило Associated Press, сославшись на собственные источники.

    Спецслужбы США стали уделять Китаю больше внимания, чем терроризму — СМИ

    По информации агентства, о первом приоритете разведки заявил на закрытой встрече «человек номер два» в структуре ЦРУ Дэвид Коэн. Издание также рассказало о «тихом повороте» в американских спецслужбах: сотни служащих переводят на должности связанные с темой Китая. К этому спецслужбы подтолкнул Конгресс США, уточнили источники Associated Press.

    «Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай <…>. [Террористы] не разрушат американский образ жизни так, как это может сделать Китай», — отметил в беседе с агентством конгрессмен Джейсон Кроу, работающий в комитетах Палаты представителей по разведке и вооруженным силам.

    В агентстве добавили, что Конгресс желает получать больше информации о развитии современных технологий в Китае на фоне роста его «политических и экономических амбиций».

    * «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.