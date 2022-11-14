Мир 14 ноября 2022, 20:41 Спецслужбы России и США провели переговоры в Турции Представитель Кремля Песков подтвердил встречу спецслужб России и США в Анкаре РИА «Новости»

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В Анкаре состоялись переговоры представителей российских и американских спецслужб, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать тему встречи, сообщил ТАСС.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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По информации телеканала NTV, в Турции встретились директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Журналисты отметили, что руководители спецслужбы провели переговоры в штаб-квартире Национальной разведывательной организации республики. Источники издания отметили, что встреча может сыграть важную роль для налаживания отношений России и Штатов.

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Представитель Белого дома рассказал агентству Reuters, что Уильям Бернс не обсуждал с российским коллегой урегулирование украинского конфликта. По данным собеседника издания, глава ЦРУ якобы предупредил Сергея Нарышкина «о последствиях любого применения ядерного оружия Россией».

Ранее Дмитрий Песков отказался комментировать возможность российско-американских переговоров в Турции. Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин подготовит обращение к парламентариям до конца 2022 года.