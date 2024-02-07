07 февраля 2024, 05:13
Спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипмиссий РФ в Польше
Посол в Польше Андреев: спецслужбы пытались вербовать работников дипмиссий РФ
Спецслужбы Запада попытались завербовать работников российского диппредставительства в Польше. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в беседе с РИА «Новости».
«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал он.
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Андреев отметил, что больше всего на работу дипломатов из России в Польше повлияла высылка в марте 2022 года 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры. Также чувствительным оказался захват школы при дипмиссии в апреле прошлого года.
«Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях», — заявил дипломат.
По его словам, «специфические условия», при которых пришлось работать сотрудникам российских загранучреждений, не ослабили их уверенность в своих действиях и правоте. У людей сохранился «настрой на профессиональную, добросовестную работу».
Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Украина стала чаще предпринимать попытки по вербовке россиян. Спецслужбы мотивируют людей на поджоги инфраструктурных зданий.
Россия
Польша
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