Мир 07 февраля 2024, 05:13 Спецслужбы пытались вербовать сотрудников дипмиссий РФ в Польше Посол в Польше Андреев: спецслужбы пытались вербовать работников дипмиссий РФ РИА «Новости»

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Спецслужбы Запада попытались завербовать работников российского диппредставительства в Польше. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в беседе с РИА «Новости».

«Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — вхолостую, коллеги реагировали как положено», — сказал он.

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Андреев отметил, что больше всего на работу дипломатов из России в Польше повлияла высылка в марте 2022 года 45 сотрудников посольства, торгпредства и центра науки и культуры. Также чувствительным оказался захват школы при дипмиссии в апреле прошлого года.

«Но ничего — перегруппировались и отмобилизовались на выполнение своих задач в новых условиях, организовали полноценную работу школы в резервных помещениях», — заявил дипломат.

По его словам, «специфические условия», при которых пришлось работать сотрудникам российских загранучреждений, не ослабили их уверенность в своих действиях и правоте. У людей сохранился «настрой на профессиональную, добросовестную работу».

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Украина стала чаще предпринимать попытки по вербовке россиян. Спецслужбы мотивируют людей на поджоги инфраструктурных зданий.