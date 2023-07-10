Мир 10 июля 2023, 09:10 Спецслужбы Польши задержали украинца по подозрению в шпионаже для России Министр Качиньский: в Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России. Такое заявление сделала пресс-служба министра, координирующего работу спецслужб республики, Мариуша Качиньского, написал ТАСС.

Задержание произошло 21 июня, передали спецслужбы страны. Подозреваемый — украинец, живший в Польше с 2019 года.

Реклама

«Задержанный — 15-й человек, которому предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, связанной с ведением шпионской деятельности», — уточнили в пресс-службе.

Следствие считает, что гражданин Украины следил за критически важной инфраструктурой и военными объектами Польши.

Ранее в Польше за шпионаж арестовали российского хоккеиста. Он стал 14-м из задержанных предполагаемой преступной ячейки. Агентство внутренней безопасности Польши заявило, что спортсмен только прикрывался своей деятельностью.

На самом деле он, по мнению агентства, тоже собирал информацию о критически важной инфраструктуре в стране и передавал данные иностранной разведке. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

О ликвидации сети «российских шпионов» Польша начала говорить еще в марте. Под задержание тогда попали шесть иностранцев.