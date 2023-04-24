Мир 24 апреля 2023, 22:12 Спецслужбы перекрыли дороги у посольства России в США из-за «подозрительных чемоданов» ТАСС: женщина оставила два чемодана у посольства России в США РИА «Новости»

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Дороги у посольства РФ в Вашингтоне перекрыли из-за двух «подозрительных чемоданов». Об этом сообщила РИА «Новости» со ссылкой на российского дипломата.

«В 12:43 (19:43 по московскому времени) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место», — сказал он.

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По данным ТАСС, чемоданы к российскому дипредставительству принесла неизвестная женщина. В настоящее время на месте работают взрывотехники и правоохранительные органы. Также ведутся поиски подозреваемой.

Сотрудники посольства передали сведения о подозреваемой в американские инстанции.