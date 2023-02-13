13 февраля 2023, 16:38
Спецслужбы Молдавии захотели наделить особыми полномочиями из-за «российской угрозы»
Санду: полномочия спецслужб Молдавии нужно расширить из-за возможных провокаций
В Молдавии существует опасность дестабилизации в стране, заявила президент страны Майя Санду. В связи с этим, по ее словам, парламент должен предоставить дополнительные полномочия спецслужбам, сообщил ТАСС.
Санду указала, что нападения на Молдавию готовятся с участием диверсантов, которые имеют военную подготовку. Их якобы хотят привлечь для того, чтобы атаковать ряд государственных зданий и захватить заложников.
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За подготовкой такого сценария стоят оппозиционные силы, их цель — смена власти в стране и передача ее «в распоряжение России», добавила политик.
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Санду напомнила, что ранее информацию о планах России по дестабилизации ситуации в Молдавии озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Спецслужбы страны подтвердили эти данные, отметила она.
Говоря об оппозиционных партиях республики, Санду, в частности, остановилась на партии «Шор», назвав ее преступной группировкой.
«Все, кто участвует в антигосударственных действиях, <…> должны быть привлечены к ответственности», — заключила она.
Молдавия
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