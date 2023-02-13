Мир 13 февраля 2023, 16:38 Спецслужбы Молдавии захотели наделить особыми полномочиями из-за «российской угрозы» Санду: полномочия спецслужб Молдавии нужно расширить из-за возможных провокаций РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Молдавии существует опасность дестабилизации в стране, заявила президент страны Майя Санду. В связи с этим, по ее словам, парламент должен предоставить дополнительные полномочия спецслужбам, сообщил ТАСС.

Санду указала, что нападения на Молдавию готовятся с участием диверсантов, которые имеют военную подготовку. Их якобы хотят привлечь для того, чтобы атаковать ряд государственных зданий и захватить заложников.

Реклама

За подготовкой такого сценария стоят оппозиционные силы, их цель — смена власти в стране и передача ее «в распоряжение России», добавила политик.

Реклама

Санду напомнила, что ранее информацию о планах России по дестабилизации ситуации в Молдавии озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Спецслужбы страны подтвердили эти данные, отметила она.

Говоря об оппозиционных партиях республики, Санду, в частности, остановилась на партии «Шор», назвав ее преступной группировкой.

«Все, кто участвует в антигосударственных действиях, <…> должны быть привлечены к ответственности», — заключила она.