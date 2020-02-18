Спецслужбы Казахстана задержали планировавших теракт экстремистов

Силовики в Казахстане задержали двух экстремистов, которые планировали теракты в местах массового скопления людей. Подозреваемые арестованы.

«Приверженцев деструктивного религиозного течения» задержали в Алма-Ате еще 14 февраля, сообщили в пресс-службе республиканского Комитета национальной безопасности.

В квартирах экстремистов нашли и изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления. У них также обнаружили холодное оружие и смартфоны с фото и видео возможных мест для нападения.

Против мужчин возбудили уголовные дела о приготовлении к акту терроризма и пропаганде терроризма. Их расследование продолжается.

В это же день в Подмосковье задержали спонсора ИГ*, который помог переправить террористам 25 миллионов рублей.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.