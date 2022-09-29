Мир 29 сентября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Спецслужбы ФРГ предоставляют Киеву разведданные о передвижении ВС России — СМИ Газета Zeit сообщила о передаче немецких разведданных о российской армии Украине РИА «Новости»

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Германская разведка делится данными с киевскими властями о передвижении российских войск на территории Украины. Об этом сообщила немецкая еженедельная газета Die Zeit.

В публикации подчеркивается, что секретная информация не совсем свежая. Данные передаются с задержкой в несколько дней. Секретные ведения касаются только территории Украины, а не России.

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В качестве источников разведка использует снимки со спутников или содержание перехваченных переговоров.

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Газета ссылается на неназванные источники. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее разведка Украины сообщила о консультациях с США перед ударами из HIMARS. Военные передают американским коллегам координаты возможной цели, которые в любой момент могут отменить атаку, если недовольны ей.

Российские хакеры опубликовали данные полутора тысяч украинских разведчиков, которые под видом дипломатов работают во многих странах. Однако шпионского скандала не будет, ведь никто из сотрудников Службы внешней разведки Украины не пойман. Кроме того, контрразведка наверняка давно знает, кто есть кто, поэтому украинцев просто используют для связи с их руководством.

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