Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (служба государственной безопасности и контрразведки при МВД Австрии) в последние годы была почти разрушена борьбой политических партий. Поэтому она не смогла предотвратить теракт, произошедший в Вене.

Об этом ТАСС заявил эксперт в области борьбы с терроризмом, профессор Института политологии Университета Инсбрука Франц Эдер. В числе дополнительных причин он также назвал скудность обмена информацией между силовыми ведомствами и зарубежной разведкой. Эксперт подчеркнул, что спецслужба Словакии еще летом 2020 года сообщала, что условно-досрочно освободившийся из тюрьмы Куйтим Фейзулая пытался купить в Братиславе боеприпасы для автомата. Но австрийские спецслужбы на эту информацию не отреагировали.

Политолог также крайне низко оценил программу дерадикализации, которая работает в Австрии.

«Мы видим, что человек участвует в этой программе, а в результате становится не просто менее радикальным, а, наоборот, намного радикальнее. Но никто этого как будто не замечает. В конце концов он использует время после тюремного срока для того, чтобы спланировать теракт», — сообщил Эдер.

Он предложил провести глубокое реформирование федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Но быстро изменить ее работу не получится.

«Если же этого не сделать, тогда мы будем сталкиваться с такой проблемой снова и снова при выходе на свободу других опасных элементов. У нас просто нет ресурсов следить за ними круглосуточно, надо искать другие средства», — подчеркнул эксперт.

В результате теракта в Вене 2 ноября погибли четыре человека и 22 были ранены 20-летним террористом, впоследствии уничтоженным полицией.