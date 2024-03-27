27 марта 2024, 02:02
Спецслужба США расследует дело о подброшенном советнику Байдена навозе
Fox News: спецслужбы ищут человека, подбросившего навоз к дому советника Байдена
Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента США по безопасности Джейка Салливана. Теперь злоумышленника ищут секретные службы и полиция. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, ЧП произошло в понедельник. Неизвестный, проезжая мимо дома Салливана на автомобиле, бросил в его сторону навоз. На место происшествия тут же прибыли секретная служба и полицейская группа по разминированию.
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«Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности», — рассказал официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.
На прошлой неделе Джейк Салливан неожиданно посетил Украину с необъявленным визитом. По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, на встрече Салливан уверял собеседников в нерушимой поддержке Украины со стороны США.
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