Мир 27 марта 2024, 02:02 Спецслужба США расследует дело о подброшенном советнику Байдена навозе Fox News: спецслужбы ищут человека, подбросившего навоз к дому советника Байдена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента США по безопасности Джейка Салливана. Теперь злоумышленника ищут секретные службы и полиция. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, ЧП произошло в понедельник. Неизвестный, проезжая мимо дома Салливана на автомобиле, бросил в его сторону навоз. На место происшествия тут же прибыли секретная служба и полицейская группа по разминированию.

Реклама

«Отдел по обезвреживанию взрывоопасных предметов столичного департамента отреагировал на ситуацию и не обнаружил опасности», — рассказал официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.

На прошлой неделе Джейк Салливан неожиданно посетил Украину с необъявленным визитом. По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, на встрече Салливан уверял собеседников в нерушимой поддержке Украины со стороны США.