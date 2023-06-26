26 июня 2023, 18:16
Спецслужба Швейцарии обвинила Россию в «отправке разведчиков» в Европу
Швейцария заподозрила Россию в «отправке разведчиков» в Европу под видом беженцев
Россия якобы отправляет в Европу разведчиков под видом беженцев, следует из доклада Службы разведки Швейцарской Конфедерации (SRC). Представители ведомства отметили, что опасность шпионажа наиболее остро исходит от РФ и Китая, сообщил ТАСС.
Представители швейцарские спецслужб отметили, что конфликт на Украине якобы позволяет «возможность российским службам разведки внедрять большее число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев».
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В SRC уточнили, что большое количество беженцев из-за украинских событий позволяет членам разведывательных служб совершать поездки в Европе, не будучи замеченными. Авторы документа добавили, что статус беженца не позволяет возможным шпионам вращаться в тех же кругах, что лицам с дипломатической аккредитацией. Отчет подготовили на 92 страницах.
Ранее с похожим заявлением выступили французские власти. По мнению руководства страны, республика якобы подвержена «российскому шпионажу». По словам политолога Юрия Самонкина, РФ не угрожает Франции, а подобные выпады охлаждают двусторонние отношения.
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