Мир 31 июля 2023, 17:53 Спецслужба Молдавии разорвала соглашение с ФСБ и решила выйти из договора с СВР Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение с ФСБ РИА «Новости»

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Служба информации и безопасности Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СИБ. Помимо этого, в ведомстве заявили о подготовке к выходу из договора о сотрудничестве со Службой внешней разведки России.

«СИБ после проведения необходимых юридических процедур расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ РФ», — подчеркнули в пресс-службе, уточнив, что уже направили официальные уведомления об этом органам российской власти.

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Также в Службе информации и безопасности Молдавии сообщили, что инициировали через Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики выход из соглашения о сотрудничестве с СВР.

В СИБ добавили, что прекратили сотрудничество со спецслужбами РФ после 24 февраля 2022 года, потому что договоры «не соответствуют нацинтересам и интересам в области безопасности» Молдавии.

Летом прошлого года главой СИБ стал эксперт из проектов Фонда Сороса Александр Мустяцэ. Он также работал в Информационном центре НАТО в Кишиневе и был советником в области безопасности премьер-министра Натальи Гаврилицы, ушедшей в отставку.