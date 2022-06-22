Спецслужба Казахстана проверит заявление хакеров об украинском следе в январских протестах

Комитет национальной безопасности Казахстана проверит информацию хакеров RaHDIt о причастности Украины к январским беспорядкам в Алма-Ате. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя ведомства Аскар Амерханов.

«Следствие идет по всем направлениям. Всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения однозначно», — сказал он.

Хакеры из группы RaHDIt выяснили, что к организации январских протестов в Казахстане причастен украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций в Одессе. Подобные учреждения также работали во Львове, Житомирской и Киевской областях.

В начале года жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Спустя время протесты начались в Алма-Ате и других городах. Они сопровождались беспорядками и мародерством. Власти страны ввели «красный» уровень террористической опасности и обратились за помощью в ОДКБ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причиной беспорядков слишком большую разницу в доходах бедных и богатых, а Владимир Путин заявил, что страна пострадала от международных банд.