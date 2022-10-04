Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 10 октября | 360°

Мир 04 октября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

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Viber Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 10 октября На спецсессии ГА ООН по Украине рассмотрят вето России на резолюцию США по референдумам РИА "Новости"

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Спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине возобновится 10 октября. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель председателя 77-й сессии ГА Полина Кубияк.

«Да, возобновится 10 октября в 15:00 [22:00 МСК — прим. ред.]», — сказала Кубияк.

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Ожидается, что на сессии будет рассматриваться вето России на резолюцию США с осуждением референдумов.

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Проект резолюции на голосование Совета Безопасности ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях США вынесли 30 сентября. Россия применила вето по документу. Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались при голосовании.

Договоры о вхождении в Россию президент России Владимир Путин подписал с главами названных регионов 30 сентября. Госдума и Совет Федерации уже ратифицировали эти документы.

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