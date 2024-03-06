Мир 06 марта 2024, 07:42 Спецпредставитель Китая оценит возможность переговоров России и Украины SCMP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй оценит возможность переговоров РФ и Украины Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время начатой 2 марта серии визитов по Европе хочет оценить возможность переговоров России и Украины, прощупать для них почву и понять, как изменилась позиция европейских стран по поводу конфликта. Об этом написало издание SCMP, сославшись на европейских чиновников и дипломатов.

По данным портала, в Китае полагают, что «геополитический ландшафт» меняется.

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В публикации также говорится о том, что ВСУ «отстают на поле боя» и отчаянно нуждаются в помощи западных союзников. Тем временем в Европе спорят по поводу «масштабов и типа поддержки».

Дипломатическое турне Ли Хуэя анонсировалось в СМИ заранее. Отмечалось, что он намерен побывать в России, на Украине, в Польше, Франции, Германии и штаб-квартире Евросоюза.