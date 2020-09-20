Спецпосланник Трампа рассказал о предложении продлить договор СНВ-3 с Россией

США предложили России подписать предварительный протокол по контролю над вооружениями, который не потребует ратификации и временно заменит истекающий ДСНВ. Такое заявление сделал спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

США предложили России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на срок меньше пяти лет, чтобы как можно скорее выработать новое многостороннее соглашение.

«Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России — пять лет). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени», — отметил спецпосланник в интервью газете «Коммерсант».

Он пояснил, что срок такого меморандума будет зависеть от того, «насколько гибко поведет себя руководство России». По его словам, если Россия не согласится на это предложение, СНВ-3 не будет продлен.

«Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. Россия в основном закончила свою модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ», — заявил он.

Договор СНВ-3 от 2010 года заменил уже реализованные договоры СНВ-1 и СНП. Последние не предполагали такого радикального сокращения, как СНВ-3. В следующем году срок договора истекает, он является последним из соглашений, предполагающих реальное сокращение ядерного оружия.

Летом Россия и США провели два раунда переговоров по стратегической стабильности. США пока не спешат его продлевать, так как хотят включить в систему ядерной безопасности и Китай, который не хочет присоединяться к СНВ-3. В ответ на это власти КНР предложили либо увеличить свой ядерный арсенал до уровня США, либо снизить американский до уровня Китая.